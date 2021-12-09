В центре Нью-Йорка бездомный поджёг 15-метровую рождественскую ёлку

В центре Нью-Йорка 49-летний мужчина без определённого места жительства поджёг 15-метровую рождественскую ёлку перед офисом телекомпании Fox News. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако дерево спасти не удалось.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео пожара. На кадрах видно, как огромную, украшенную разноцветными огоньками ёлку охватывает пламя. Буквально за несколько минут огонь распространяется по всему дереву — и от рождественского украшения остаётся лишь металлический каркас. На заднем фоне слышны сирены. Недалеко от места пожара полицейские задержали виновного. Им оказался 49-летний бездомный, объяснить правоохранителям причину своего поступка мужчина не смог, сообщает Washington Post.