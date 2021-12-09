Эдгарда Запашного обвинили в попытке узурпировать власть в Союзе цирковых деятелей России. Видео © Mash

Яна Шевченко, которая в конце ноября была избрана главой Союза цирковых деятелей России, заявила, что Эдгард Запашный делает всё, чтобы дискредитировать и организацию, и вновь избранного руководителя.

"Я выиграла с большим разрывом у своих конкурентов. За 500 голосов у меня перевалило. Я на самом деле была готова к этой ситуации. Я ожидала, что это будет. Но мне абсолютно бояться было нечего, за мной правда и справедливость", — сказала глава союза в беседе с Mash.

По её словам, сейчас Запашный угрожает увольнением своим сотрудникам, кто встал на сторону нового руководства союза, а также требует от них выйти из членства в организации.

"Некоторые люди с ужасом мне звонили и говорили: "Яна, извини, пожалуйста, нас сейчас вынуждают написать заявление о выходе. А мы не платили 10–13 лет взносы, были уверены, что мы уже не члены Союза цирковых деятелей, но нас всё равно заставляют писать заявления, угрожая, что мы потеряем работу", — рассказала Шевченко.

Сам Эдгард Запашный обвинения отвергает, а также уверяет, что уже четыре года не сотрудничает с Союзом цирковых деятелей и уж тем более не ведёт борьбу за место руководителя. По мнению известного дрессировщика, организация сама запятнала свою репутацию. Так, дата выборов была назначена специально в день проведения форума "Цирк будущего", поэтому далеко не все приняли участие в голосовании. А своим заместителем Шевченко назначила Олега Хотима, который был ранее судим за взятку, отметил Запашный. Что касается массового ухода из союза его членов, то артист назвал это добровольным волеизъявлением.

"Как только прошли эти выборы, большое количество артистов и присутствующих прежде всего выразили своё недовольство, было большое обращение к министру юстиции РФ о том, что деятельность этой структуры надо проверить. Свои заявления на сегодняшний день написали порядка 100 ведущих артистов сразу нескольких компаний, это Большой Московский цирк, и Росгосцирк, и Цирк Никулина", — ранее сказал Запашный на пресс-конференции в РИА "Новости".