"ВКонтакте" представила технологию, которая позволит пользователям улучшать качество видео

Российская социальная сеть "ВКонтакте" представила собственную технологию NeuroHD, с помощью которой пользователи смогут в два раза повысить разрешение любого видео, восстановить детали и убрать шумы на изображении. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

"Мы заметили рост популярности фильтра "Высокое качество" в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей "VK Видео", мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD", — говорится в сообщении.

В основе технологии лежит продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN). Её принцип работы заключается в используемых при обучении двух моделях: одна генерирует увеличенные изображения, а другая проверяет их, чтобы они не отличались от настоящих. При этом нейросеть содержит специальные элементы временной консистентности, которые используют информацию о соседних фрагментах, и таким образом получается более чёткое изображение без "плавающих артефактов".

Улучшенные видео уже можно оценить в ряде групп и публичных страниц в соцсети "ВКонтакте", список которых постоянно пополняется. В компании подчеркнули, что отправить запрос на улучшение качества видео может администратор любого сообщества. Для этого достаточно заполнить специальную форму в разделе техподдержки.