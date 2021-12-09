"ВКонтакте" представила технологию, которая позволит пользователям улучшать качество видео
В её основе лежит продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей.
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Российская социальная сеть "ВКонтакте" представила собственную технологию NeuroHD, с помощью которой пользователи смогут в два раза повысить разрешение любого видео, восстановить детали и убрать шумы на изображении. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.
"Мы заметили рост популярности фильтра "Высокое качество" в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей "VK Видео", мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD", — говорится в сообщении.
В основе технологии лежит продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN). Её принцип работы заключается в используемых при обучении двух моделях: одна генерирует увеличенные изображения, а другая проверяет их, чтобы они не отличались от настоящих. При этом нейросеть содержит специальные элементы временной консистентности, которые используют информацию о соседних фрагментах, и таким образом получается более чёткое изображение без "плавающих артефактов".
Улучшенные видео уже можно оценить в ряде групп и публичных страниц в соцсети "ВКонтакте", список которых постоянно пополняется. В компании подчеркнули, что отправить запрос на улучшение качества видео может администратор любого сообщества. Для этого достаточно заполнить специальную форму в разделе техподдержки.
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