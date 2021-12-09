Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили незаконно прорваться в Грузию

"В результате проведённых процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях. Он помогал обвиняемому Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", — сказал Вепхвадзе, не называя имени бывшего чиновника.