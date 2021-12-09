Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили незаконно прорваться в Грузию
Следствие установило, что проживающий на Украине грузинский экс-чиновник подсобил обвиняемому в вопросе пересечения границы.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересёк государственную границу благодаря помощи бывшего высокопоставленного чиновника, проживающего на Украине, сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.
"В результате проведённых процессуальных и следственных мероприятий следственный орган детально установил, кто помогал [Саакашвили] на территории Украины. Это был бывший высокопоставленный чиновник из силового ведомства при прежних властях. Он помогал обвиняемому Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", — сказал Вепхвадзе, не называя имени бывшего чиновника.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда уже несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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