"Служить Отечеству — великое призванье": Победитель "Большой перемены" посвятил песню Героям Отечества
Композиция стала подарком ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России в этот день, 9 декабря.
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Одиннадцатиклассник из посёлка Сосновка Тамбовской области, победитель всероссийского конкурса "Большая перемена" Дмитрий Михнов написал слова и музыку песни, посвящённой Героям Отечества. Композиция стала подарком ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России сегодня, 9 декабря.
Юный и талантливый автор впервые исполнил эту песню на встрече с Героями России — лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным и вице-президентом Российской ассоциации Героев Вячеславом Сивко. Компанию ему составили финалисты и победители "Большой перемены" Даниил Холопов, а также Даниил и Диана Галстян. Кроме того, песня легла в основу видеоролика, подготовленного Росмолодёжью ко Дню Героев Отечества.
"Есть две крылатые фразы, которые известны каждому российскому школьнику и не теряют своей значимости во все времена: "Героями не рождаются, героями становятся" и "В жизни всегда есть место подвигу". Встреча в Москве с Героями России подтвердила эти вечные истины. Помнить об этом — наша святая обязанность, наш долг. Именно эти мысли я постарался заложить в свою песню", — рассказал Дмитрий Михнов.
Он добавил, что пожертвовать собой ради мира и спокойствия в будущем способен не каждый человек, а современные герои — военные, пожарные, полицейские, космонавты, врачи — делают это каждый день.
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Напомним, что всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО "Россия — страна возможностей" и Российское движение школьников.
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