Одиннадцатиклассник из посёлка Сосновка Тамбовской области, победитель всероссийского конкурса "Большая перемена" Дмитрий Михнов написал слова и музыку песни, посвящённой Героям Отечества. Композиция стала подарком ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России сегодня, 9 декабря.

Юный и талантливый автор впервые исполнил эту песню на встрече с Героями России — лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным и вице-президентом Российской ассоциации Героев Вячеславом Сивко. Компанию ему составили финалисты и победители "Большой перемены" Даниил Холопов, а также Даниил и Диана Галстян. Кроме того, песня легла в основу видеоролика, подготовленного Росмолодёжью ко Дню Героев Отечества.

"Есть две крылатые фразы, которые известны каждому российскому школьнику и не теряют своей значимости во все времена: "Героями не рождаются, героями становятся" и "В жизни всегда есть место подвигу". Встреча в Москве с Героями России подтвердила эти вечные истины. Помнить об этом — наша святая обязанность, наш долг. Именно эти мысли я постарался заложить в свою песню", — рассказал Дмитрий Михнов.

Он добавил, что пожертвовать собой ради мира и спокойствия в будущем способен не каждый человек, а современные герои — военные, пожарные, полицейские, космонавты, врачи — делают это каждый день.