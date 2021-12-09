Джабаров ответил послу Украины, попросившему у канцлера ФРГ "холодного душа" для РФ

Первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров осудил в беседе с RT посла Украины в Германии Андрея Мельника за призыв к новоиспечённому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу обеспечить России "холодный душ".

По словам Джабарова, есть сомнения, что Шольц прислушается к мнению Мельника, который, по словам сенатора, постоянно подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев за недостаточно жёсткое отношение к Москве.

"Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьёзного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может. Он не созидатель, он разрушитель. Поэтому это, кстати, его не украшает", — заявил сенатор.