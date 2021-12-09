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Джабаров ответил послу Украины, попросившему у канцлера ФРГ "холодного душа" для РФ

Парламентарий считает, что Олаф Шольц едва ли станет слушать такого "разрушителя".

9 декабря, 10:43

Фото © Официальный сайт Совета Федерации

Первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров осудил в беседе с RT посла Украины в Германии Андрея Мельника за призыв к новоиспечённому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу обеспечить России "холодный душ".

По словам Джабарова, есть сомнения, что Шольц прислушается к мнению Мельника, который, по словам сенатора, постоянно подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев за недостаточно жёсткое отношение к Москве.

"Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьёзного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может. Он не созидатель, он разрушитель. Поэтому это, кстати, его не украшает", — заявил сенатор.

Посол Украины Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России

Посол Украины Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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