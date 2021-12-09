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Глава Генштаба Герасимов заявил об отработке США ракетных ударов у границ России

По его словам, противовоздушная оборона РФ каждый раз своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов.

9 декабря, 10:55
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Вблизи восточных границ России стали всё чаще замечать самолёты стратегической авиации США, отрабатывающие применение крылатых ракет. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.

"В последнее время отмечается значительное увеличение количества полётов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", — уточнил он.

По его словам, во всех случаях российская противовоздушная оборона "своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов".

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военные России фиксируют существенный рост активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к границе РФ.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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