Путин позвонил Меркель и поблагодарил её за многолетнее сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер тепло поблагодарил её за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул её вклад в развитие двусторонних отношений.

"В свою очередь, Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой Правительства Германии Олафом Шольцем", — говорится в сообщении Кремля.

Путин также подчеркнул, что Меркель всегда будут рады видеть в России.