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Путин позвонил Меркель и поблагодарил её за многолетнее сотрудничество

Российский лидер также подчеркнул, что экс-канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в РФ.

9 декабря, 10:55
<p><em style="font-style: italic;">Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (слева направо) во время встречи в Кремле.</em> Фото © ТАСС / Евгений Одиноков</p>

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Евгений Одиноков

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер тепло поблагодарил её за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул её вклад в развитие двусторонних отношений.

"В свою очередь, Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой Правительства Германии Олафом Шольцем", — говорится в сообщении Кремля.

Путин также подчеркнул, что Меркель всегда будут рады видеть в России.

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Напомним, Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, уступив его Олафу Шольцу. Российский лидер направил ей телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру на "ты", а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество, выразив надежду на продолжение дружеского общения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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