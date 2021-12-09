Путин позвонил Меркель и поблагодарил её за многолетнее сотрудничество
Российский лидер также подчеркнул, что экс-канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в РФ.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Евгений Одиноков
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер тепло поблагодарил её за многолетнее плодотворное сотрудничество и подчеркнул её вклад в развитие двусторонних отношений.
"В свою очередь, Ангела Меркель, выразив признательность президенту России за совместную работу, пожелала успехов в налаживании диалога с новым главой Правительства Германии Олафом Шольцем", — говорится в сообщении Кремля.
Путин также подчеркнул, что Меркель всегда будут рады видеть в России.
Напомним, Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, уступив его Олафу Шольцу. Российский лидер направил ей телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру на "ты", а также поблагодарил за плодотворное сотрудничество, выразив надежду на продолжение дружеского общения.
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