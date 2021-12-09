Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом
Девочка стала вторым ребёнком в новом браке политика.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. Ребёнка ему родила Кэрри Саймондс, на которой он женился в мае этого года. Как сообщил представитель пары, девочка родилась здоровой.
"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", — цитирует представителя Sky News.
Напомним, Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились 29 мая. По данным СМИ, церемония прошла в Вестминстерском соборе. Всего на ней присутствовало около 30 человек, включая сына пары Уилфреда, родившегося в мае 2020 года.
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