Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. Ребёнка ему родила Кэрри Саймондс, на которой он женился в мае этого года. Как сообщил представитель пары, девочка родилась здоровой.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", — цитирует представителя Sky News.