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Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом

Девочка стала вторым ребёнком в новом браке политика.

9 декабря, 11:10
<p>© ТАСС / Zuma</p>

© ТАСС / Zuma

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. Ребёнка ему родила Кэрри Саймондс, на которой он женился в мае этого года. Как сообщил представитель пары, девочка родилась здоровой.

"Премьер-министр и госпожа Джонсон рады объявить сегодня о рождении здоровой девочки в лондонской больнице", — цитирует представителя Sky News.

Напомним, Борис Джонсон и Кэрри Саймондс поженились 29 мая. По данным СМИ, церемония прошла в Вестминстерском соборе. Всего на ней присутствовало около 30 человек, включая сына пары Уилфреда, родившегося в мае 2020 года.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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