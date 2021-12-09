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Центр "Вектор" получил биоматериалы заразившихся "омикроном"

Сейчас учёные занимаются выделением вируса из образцов. Полноценное исследование мутации может занять до двух месяцев.

9 декабря, 11:23
<p>Фото © ТАСС / Leif / Hendrik Piechowski / imago images</p>

Фото © ТАСС / Leif / Hendrik Piechowski / imago images

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил образцы биологического материала пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон".

"ГНЦ ВБ "Вектор" получил несколько образцов биологического материала от инфицированных лиц", — сообщили ТАСС в научном центре.

В настоящее время российские учёные пытаются выделить "омикрон" из полученного биоматериала. Их цель — определить трансмиссивность, патогенность и восприимчивость нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц. По оценке специалистов, полный цикл исследований нового штамма может занять до двух месяцев.

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Ранее Лайф рассказал, что врачи объяснили причины появления сыпи при заражении омикрон-штаммом. По словам специалистов, этот симптом чаще встречается у детей в возрасте до пяти лет, так как их иммунитет ещё формируется.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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