Трутнев: Закон об особом налоговом режиме на Курилах примут в ближайшее время

Закон об особом режиме для бизнеса на Курильских островах будет принят в ближайшее время, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Документ предполагает освобождение компаний, которые начнут работу в этом регионе, от большинства налогов на 20 лет. Речь идёт о земельном, транспортном налогах, а также о налоге на прибыль и имущество.

"Закон будет принят в самое ближайшее время. Достаточно ли только принятия закона? Нет. Мы должны не только максимальные преференции создать для инвесторов на Курильских островах, мы должны сделать так, чтобы им быстро выделили землю, без бюрократических проволочек", — уточнил он на заседании итогового онлайн-форума "ProДФО".

При этом будут приняты меры, которые не позволят пользоваться законом лишь с целью уйти от налогов. Компании должны не только зарегистрироваться на Курилах, но и осуществлять там практическую деятельность.