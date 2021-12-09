Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей

Правительство Москвы выплатит семьям погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ "Рязанский" по одному миллиону рублей. Об этом говорится в постановлении городской мэрии.

"Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершённых в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего (умершего)", — говорится в документе, который опубликован на сайте Правительства Москвы.