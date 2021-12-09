Семьям погибших при стрельбе в московском МФЦ выплатят по миллиону рублей
Материальную помощь получат и пострадавшие в результате нападения 45-летнего Глазова.
Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE
Правительство Москвы выплатит семьям погибших в результате стрельбы в столичном МФЦ "Рязанский" по одному миллиону рублей. Об этом говорится в постановлении городской мэрии.
"Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершённых в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего (умершего)", — говорится в документе, который опубликован на сайте Правительства Москвы.
Денежную компенсацию получат также пострадавшие в результате нападения 45-летнего Сергея Глазова. Её размер составит 500 тысяч рублей на каждого.
Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде.
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