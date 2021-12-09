НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков раскрыл договорённости Путина и Байдена по НАТО

Лидеры стран затронули вопрос о неприемлемом для Москвы продвижении сил военного блока на восток.

9 декабря, 11:47
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Ken Cedeno / Pool via CNP</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, Ken Cedeno / Pool via CNP

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров договорились согласовать концептуально важные вопросы, связанные с НАТО, с коллегами Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже", — сказал Песков.

В частности, лидеры стран в ходе двухчасовой беседы затронули вопрос о неприемлемом для Москвы продвижении вооружённых сил альянса на восток.

"Потому что говорится, действительно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток, и здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами", — добавил пресс-секретарь.

Замглавы МИД РФ Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Замглавы МИД РФ Панкин заявил, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1