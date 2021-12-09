Песков раскрыл договорённости Путина и Байдена по НАТО

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров договорились согласовать концептуально важные вопросы, связанные с НАТО, с коллегами Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО, во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже", — сказал Песков.

В частности, лидеры стран в ходе двухчасовой беседы затронули вопрос о неприемлемом для Москвы продвижении вооружённых сил альянса на восток.