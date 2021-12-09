На Украине девочка сдала отца в полицию из-за запрета смотреть видео в TikTok

На Украине на мужчину завели административное дело после того, как он запретил своей дочери пользоваться социальной сетью TikTok. Девочка очень хотела смотреть ролики и решила пожаловаться на отца в полицию, заявив, что он матерился на неё и угрожал, пишет РИА "Мелитополь".

Девочка рассказала, что обратиться в правоохранительные органы ей посоветовали в чате в "Тиктоке". Во время заседания в Приазовском районном суде родитель внёс ясность в мотивы девочки. Оказалось, что у него произошёл конфликт с дочерью из-за учёбы. Он сделал девочке замечание, так как она забросила уроки из-за "Тиктока". Суд, изучив материалы дела, не нашёл в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело. А девочка с отцом и бабушкой начала посещать психолога.