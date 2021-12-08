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Девушка снимала парня из соседнего офиса, мечтая познакомиться с ним, пока он не написал ей сам

Москвичка вела хронику событий на своей странице в соцсети — за её историей следили подписчики, а вскоре увидел и сам молодой человек.

8 декабря, 05:35

Фото © TikTok / tata.lopata

Журналистка из Москвы Тата Л. всего одной историей заработала себе почти 340 тыс. лайков в "Тиктоке", и помог ей в этом прекрасный незнакомец. Девушка только устроилась на новое место, как оказалось, что в соседнем офисе работает молодой человек, который почему-то запал ей в душу. Журналистка опубликовала видео с ним, отметив, что, если подписчики её поддержат, — она пойдёт и познакомится с ним.

Видео © TikTok / tata.lopata и tata.lopata

Разумеется, пользователи Сети уже были в предвкушении красивой новогодней истории, а потому подсказали Тате способ привлечь внимание прекрасного принца. Девушка наклеила на окна буквы, чтобы он поскорее её заметил, но в этот день парень не появился. О непростой ситуации Таты узнали её коллеги, которые принялись составлять план по покорению сердца соседа.

Видео © TikTok / tata.lopata и tata.lopata

Но тот не пригодился — сперва на Тату вышел коллега молодого человека, а потом в личных сообщениях появился и он сам. Парень признался, что у него уже есть девушка. Тата не стала расстраиваться, признавшись, что "это оказалось самое доброе и волшебное знакомство" в её жизни, и пожелала счастья паре.

Тата Л. Фото © Instagram / tata_lopata и tata_lopata

Тата Л. Фото © Instagram / tata_lopata и tata_lopata

Тату поддержали и подписчики, отметив, что эта история очень жизненная, а саму журналистку ещё ждёт её судьба. "История романтическая и поучительная, не такая, как в сказке с хеппи-эндом, но очень светлая. Ты сильная!", "На душе тепло, как после рождественского фильма, вроде и всё, но история не заканчивается, у вас всё ещё впереди", — писали ей под роликами пользователи Сети.

Блогерша из Тюмени похудела больше чем на 100 кг, и её преображению можно лишь позавидовать

Блогерша из Тюмени похудела больше чем на 100 кг, и её преображению можно лишь позавидовать

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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