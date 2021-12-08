Девушка снимала парня из соседнего офиса, мечтая познакомиться с ним, пока он не написал ей сам

Журналистка из Москвы Тата Л. всего одной историей заработала себе почти 340 тыс. лайков в "Тиктоке", и помог ей в этом прекрасный незнакомец. Девушка только устроилась на новое место, как оказалось, что в соседнем офисе работает молодой человек, который почему-то запал ей в душу. Журналистка опубликовала видео с ним, отметив, что, если подписчики её поддержат, — она пойдёт и познакомится с ним.

Видео © TikTok / tata.lopata и tata.lopata

Разумеется, пользователи Сети уже были в предвкушении красивой новогодней истории, а потому подсказали Тате способ привлечь внимание прекрасного принца. Девушка наклеила на окна буквы, чтобы он поскорее её заметил, но в этот день парень не появился. О непростой ситуации Таты узнали её коллеги, которые принялись составлять план по покорению сердца соседа.

Видео © TikTok / tata.lopata и tata.lopata

Но тот не пригодился — сперва на Тату вышел коллега молодого человека, а потом в личных сообщениях появился и он сам. Парень признался, что у него уже есть девушка. Тата не стала расстраиваться, признавшись, что "это оказалось самое доброе и волшебное знакомство" в её жизни, и пожелала счастья паре.

Тата Л. Фото © Instagram / tata_lopata и tata_lopata