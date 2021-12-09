Путин поддержал идею главы СПЧ о льготах для обладателей трёх орденов Мужества
Президент подчеркнул, что проработка этого вопроса заслуживает скорейшего решения. Он пообещал в самое ближайшее время дать поручение правительству.
Орден Мужества. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею председателя совета Валерия Фадеева о льготах для обладателей трёх орденов Мужества.
Фадеев отметил, что таких людей в России немного, но каждый из них совершил по крайней мере три подвига. И при этом они не имеют никаких льгот.
"Вопрос, который вы поставили, о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству", — ответил Путин.
А ранее президент подписал закон, освобождающий от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций. Меры приняты с целью поддержки россиян в пандемию.
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