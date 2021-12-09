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Путин похвалил СПЧ за стремление спокойно разобраться в любой резонансной ситуации

Президент России отметил, что сейчас люди сталкиваются с новыми вызовами и даже угрозами.

9 декабря, 12:36

Владимир Путин на онлайн-заседании СПЧ © LIFE

Путин похвалил СПЧ © LIFE

В современных нестабильных условиях крайне важно стремление Совета по правам человека спокойно и аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, сказал президент России Владимир Путин.

"Жизнь, как известно, не всегда бывает гладкой и благостной. Тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. И в этих условиях крайне значимым является стремление совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации", — отметил российский лидер в ходе онлайн-заседания Совета по правам человека.

Глава государства указал на то, что СПЧ всегда пытается привлечь экспертов, представителей структур гражданского общества, хорошо знающих предмет дискуссии, к обсуждению важных вопросов. По его оценке, члены совета чувствуют суть запросов людей, их настроение, тоньше даже, чем представители власти, и выдвигают свои предложения на основе внимательного, детального анализа.

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Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать выборы в России. Они отметили необходимость продолжения борьбы с иностранным вмешательством в избирательные кампании.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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