Путин похвалил СПЧ за стремление спокойно разобраться в любой резонансной ситуации

Путин похвалил СПЧ © LIFE

В современных нестабильных условиях крайне важно стремление Совета по правам человека спокойно и аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации, сказал президент России Владимир Путин.

"Жизнь, как известно, не всегда бывает гладкой и благостной. Тем более в наше время, которое насыщено новыми проблемами, вызовами и даже угрозами. И в этих условиях крайне значимым является стремление совета спокойно, аргументированно разобраться в той или иной резонансной ситуации", — отметил российский лидер в ходе онлайн-заседания Совета по правам человека.

Глава государства указал на то, что СПЧ всегда пытается привлечь экспертов, представителей структур гражданского общества, хорошо знающих предмет дискуссии, к обсуждению важных вопросов. По его оценке, члены совета чувствуют суть запросов людей, их настроение, тоньше даже, чем представители власти, и выдвигают свои предложения на основе внимательного, детального анализа.