В Свердловской области в преддверии Нового года разрешили подросткам посещать ТЦ без взрослых

Власти Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса, в частности разрешив школьникам посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы региона Павел Креков.

"Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", — уточнил он.

Лайф писал, что несовершеннолетним жителям региона ещё с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без взрослых из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, что за последние сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, 669 заболевших при этом выявили на территории Свердловской области. Регион находится на восьмой строчке по уровню суточной заболеваемости, уступая в этом антирейтинге Краснодарскому краю, Воронежской области, Пермскому и Красноярскому краю, Самарской области, Подмосковью, Петербургу и Москве.