В Свердловской области в преддверии Нового года разрешили подросткам посещать ТЦ без взрослых
При этом контроль масочного режима на таких объектах власти региона решили ужесточить.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Власти Свердловской области смягчили ограничения из-за коронавируса, в частности разрешив школьникам посещать торговые центры без сопровождения родителей. Об этом сообщил журналистам в четверг замглавы региона Павел Креков.
"Мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры только в сопровождении родителей. При этом мы усилим контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и особенно в кинотеатрах", — уточнил он.
Лайф писал, что несовершеннолетним жителям региона ещё с 4 ноября было запрещено посещать торговые центры в регионе без взрослых из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Напомним, что за последние сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса, 669 заболевших при этом выявили на территории Свердловской области. Регион находится на восьмой строчке по уровню суточной заболеваемости, уступая в этом антирейтинге Краснодарскому краю, Воронежской области, Пермскому и Красноярскому краю, Самарской области, Подмосковью, Петербургу и Москве.
А не так давно в мире был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство.
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