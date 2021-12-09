Путин счёл название закона о "приземлении" загадочным

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний в России, который вступит в силу с первого января 2022 года.

"Название его немножко странноватое, я бы сказал — загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране", — сказал президент по видеосвязи в ходе заседания Совета по правам человека.