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Путин счёл название закона о "приземлении" загадочным

Однако, по мнению главы государства, содержание документа сформулировано очень конкретно.

9 декабря, 12:49

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закон о "приземлении" зарубежных IT-компаний в России, который вступит в силу с первого января 2022 года.

"Название его немножко странноватое, я бы сказал — загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране", сказал президент по видеосвязи в ходе заседания Совета по правам человека.

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Напомним, закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в РФ, Владимир Путин подписал 1 июля. В перечень исполнителей закона "о приземлении" вошли Apple, Google, Meta и другие компании. Полный список опубликован на сайте Роскомнадзора.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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