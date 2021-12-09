Муж сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" спрятался при попытке с ним заговорить
Он по неизвестной причине бросился наутёк от журналиста, который хотел задать ему пару вопросов.
Фото © Shot
Муж кассирши Григорьевой сбежал при попытке с ним заговорить © SHOT
В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором Денис, муж кассирши Анны Григорьевой, которая украла в ачинском отделении "Альфа-банка" 23 млн рублей, спасается бегством от журналиста (на видео в тёмно-синей куртке). Тот попытался просто заговорить с мужчиной.
Денис при виде незнакомца проявил небывалую прыть и молча скрылся в подъезде своего дома. На звонки в дверь он не отвечал. На контакт так и не вышел. В соцсетях его нет. Впрочем, по словам соседей, Дениса часто подкарауливали у дома неизвестные и грубо с ним разговаривали. Дело в том, что мужчина имеет огромный денежный долг — 800 тысяч рулей. Возможно, и на этот раз муж Григорьевой решил, что с ним пытаются поговорить коллекторы или кредиторы.
Прятала деньги под столом: Появилось видео с моментом кражи кассиршей из "Альфа-банка" 23 млн рублей
Ранее Лайф сообщал, что пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Анна после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина была госпитализирована, но угрозами заставила мужа забрать её из больницы. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.
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