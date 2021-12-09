Муж сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" спрятался при попытке с ним заговорить

В распоряжении SHOT оказалось видео, на котором Денис, муж кассирши Анны Григорьевой, которая украла в ачинском отделении "Альфа-банка" 23 млн рублей, спасается бегством от журналиста (на видео в тёмно-синей куртке). Тот попытался просто заговорить с мужчиной.

Денис при виде незнакомца проявил небывалую прыть и молча скрылся в подъезде своего дома. На звонки в дверь он не отвечал. На контакт так и не вышел. В соцсетях его нет. Впрочем, по словам соседей, Дениса часто подкарауливали у дома неизвестные и грубо с ним разговаривали. Дело в том, что мужчина имеет огромный денежный долг — 800 тысяч рулей. Возможно, и на этот раз муж Григорьевой решил, что с ним пытаются поговорить коллекторы или кредиторы.