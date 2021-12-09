Суд отправил в СИЗО москвича, который устроил стрельбу в МФЦ
Ранее сообщалось, что на допросе он признал вину и раскрыл причины нападения.
Фото © Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы
Суд в Москве арестовал Сергея Глазова © Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы
Суд в Москве арестовал Сергея Глазова, который 7 декабря устроил стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский" и убил двух человек. Ближайшие два месяца убийца проведёт в СИЗО.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича <...> сроком до 7 февраля 2022 года", — сообщили в пресс-службе инстанции.
Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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