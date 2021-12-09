Делегация из Белоруссии прибыла в Крым

Белорусская делегация в составе пяти человек прибыла с визитом в Крым. Об этом сообщил глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

"Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума", — цитирует Чегринца РИА "Новости".

В состав делегации вошли зампред общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько, член Конституционной комиссии Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант, глава оргкомитета партии "Союз" Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Напомним, в Крыму сейчас проходят памятные мероприятия, приуроченные к 130-летию со дня рождения Максима Богдановича. Богданович — белорусский поэт, публицист, литературовед, переводчик, классик белорусской литературы. Его считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.