Учёные создали маску, которая светится при контакте с частицами коронавируса

Специалисты Университета Киото создали медицинскую маску, которая светится в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции, сообщает издание Kyodo News.

Работу над новым средством защиты возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото. Исследование строилось на том, что страусы могут вырабатывать несколько видов антител, нейтрализующих инородные тела. Они ввели в организм лабораторных животных деактивированные частицы CoViD-19. В результате эксперимента медики извлекли большое количество антител из отложенных птицами яиц.

На основе этих антител учёные смогли создать материал, обработанный флуоресцентным красителем. Его в дальнейшем использовали для разработки фильтра медицинской маски, которая светится в случае контакта с коронавирусом. Её уже успели опробовать. Учёные проводили тестирование с 32 инфицированными на протяжении десяти дней и обнаружили, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. Затем команда медиков расширила эксперимент до 150 участников — эффективность маски снова подтвердилась.

Теперь исследователи хотят сделать маску доступной любому желающему. Они уверены, что подобный комплект должен продаваться по невысокой цене.