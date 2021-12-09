Путин: Законопроект о QR-кодах носит рамочный характер. Видео © LIFE

Президент Владимир Путин указал, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте носят рамочный характер, и должны быть тщательно проработаны. Речь об этом зашла на совещании главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В значительной степени закон носит рамочный характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно, на местах, в регионах. Регионам мы передали значительной объём полномочий для принятия окончательных решений. Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдём решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", — указал российски лидер.

Путин отметил, что по пути введения QR-кодов идут практически все страны, которые имеют возможность прививать граждан. При этом глава государства призвал действовать "аккуратно и взвешенно".

"Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей", — сказал президент.

Ранее в ходе того же совещания глава СПЧ Валерий Фадеев предложил предоставлять QR-коды всем гражданам с высоким титром антител.