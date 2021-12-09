НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Три знака зодиака, которые обожают превращать жизнь других в ад

С такими умельцами невозможно выработать стратегию, ведь любое действие только сильнее их раззадорит.

9 декабря, 16:02
<p>Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Выводить из себя людей вокруг — священная обязанность каждого человека, однако у некоторых это получается слишком хорошо. Такое мастерство чаще всего обусловлено тяжёлым характером, в котором винить стоит не только гены, но и звёзды. Астрологи назвали три знака зодиака, от которых лучше держаться подальше ради собственного спокойствия, пишет Instyle.

Овен

С Овном невозможно договориться — он упрям и непреклонен, а любую обиду он будет хранить вечность. Выяснение отношений, скандалы и крик — любимое времяпрепровождение этого знака зодиака. Он способен раздуть из мухи слона, а попытки привести к компромиссу только обернутся новым взрывом.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Рак

Раку незнакома золотая середина — он либо слишком сильно любит, либо ненавидит, и от огня его чувств горит всё вокруг. Внешне люди, родившиеся с этим знаком, выглядят спокойно, но их истинное отношение всегда прорывается наружу в виде токсичных высказываний или поступков.

Рыбы

Заподозрить Рыб в коварстве и подлости просто невозможно, и они этим вовсю пользуются. Такие несчастные и всеми обиженные люди вызывают сочувствие и желание помочь, причём настолько крепкое, что после от него очень сложно избавиться. В итоге Рыбы занимают у окружающих всё время, энергию и деньги, ничего не отдавая взамен.

На каких знаках зодиака стоит жениться, если хочешь проблем

На каких знаках зодиака стоит жениться, если хочешь проблем

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1