Три знака зодиака, которые обожают превращать жизнь других в ад
С такими умельцами невозможно выработать стратегию, ведь любое действие только сильнее их раззадорит.
Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock
Выводить из себя людей вокруг — священная обязанность каждого человека, однако у некоторых это получается слишком хорошо. Такое мастерство чаще всего обусловлено тяжёлым характером, в котором винить стоит не только гены, но и звёзды. Астрологи назвали три знака зодиака, от которых лучше держаться подальше ради собственного спокойствия, пишет Instyle.
Овен
С Овном невозможно договориться — он упрям и непреклонен, а любую обиду он будет хранить вечность. Выяснение отношений, скандалы и крик — любимое времяпрепровождение этого знака зодиака. Он способен раздуть из мухи слона, а попытки привести к компромиссу только обернутся новым взрывом.
Фото © Shutterstock
Рак
Раку незнакома золотая середина — он либо слишком сильно любит, либо ненавидит, и от огня его чувств горит всё вокруг. Внешне люди, родившиеся с этим знаком, выглядят спокойно, но их истинное отношение всегда прорывается наружу в виде токсичных высказываний или поступков.
Рыбы
Заподозрить Рыб в коварстве и подлости просто невозможно, и они этим вовсю пользуются. Такие несчастные и всеми обиженные люди вызывают сочувствие и желание помочь, причём настолько крепкое, что после от него очень сложно избавиться. В итоге Рыбы занимают у окружающих всё время, энергию и деньги, ничего не отдавая взамен.
Комментариев: 0