Три знака зодиака, которые обожают превращать жизнь других в ад

Выводить из себя людей вокруг — священная обязанность каждого человека, однако у некоторых это получается слишком хорошо. Такое мастерство чаще всего обусловлено тяжёлым характером, в котором винить стоит не только гены, но и звёзды. Астрологи назвали три знака зодиака, от которых лучше держаться подальше ради собственного спокойствия, пишет Instyle.

Овен

С Овном невозможно договориться — он упрям и непреклонен, а любую обиду он будет хранить вечность. Выяснение отношений, скандалы и крик — любимое времяпрепровождение этого знака зодиака. Он способен раздуть из мухи слона, а попытки привести к компромиссу только обернутся новым взрывом.

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Рак

Раку незнакома золотая середина — он либо слишком сильно любит, либо ненавидит, и от огня его чувств горит всё вокруг. Внешне люди, родившиеся с этим знаком, выглядят спокойно, но их истинное отношение всегда прорывается наружу в виде токсичных высказываний или поступков.

Рыбы