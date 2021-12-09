Участница "Голоса" ответила на все слухи о романе с Градским

31-летняя певица Александра Воробьёва в 2014 году покорила всё жюри на слепых прослушиваниях, а после одержала победу в команде Градского. После такого успеха артистка сотрудничество с наставником не прекратила — тот устроил её в свой театр и часто выступал с ней вместе. Разумеется, несмотря на то что у обоих были счастливые семьи, паре приписывали роман, и после смерти мэтра слухи стали появляться только активнее.

Слепые прослушивания Александры Воробьёвой. Фото © YouTube / "Голос"

Александра резко ответила всем сплетникам, возмутившись сложившимся положением, пишет "Стархит". "Он любил мой голос и работу, он любил меня как профессионала, как дочь. Все слухи — полнейшая чушь!" — заявила она журналистам. Александра рассказала, что с Градским они дружили семьями и часто работали вместе. Александр Борисович мог позвонить ей в два утра и рассказать о новой идее. "Он знал, что при таком потенциале я могу больше", — призналась Александра.

Александра часто выступала с Градским. Фото © YouTube / New Wave

Всё общение певицы и мэтра проходило исключительно по музыкальным темам и в дружеском ключе. Поэтому сейчас девушке больно смотреть, как поливают грязью её наставника. У него была молодая жена Марина Коташенко, с которой он встречался несколько лет и на которой за месяц до смерти женился. Они вместе воспитывали двоих детей. У самой Александры тоже есть муж, с которым они записывают каверы в "Инстаграм" и выкладывают трогательные фото.

Фото © Instagram / aleksandravorobyeva и aleksandravorobyeva