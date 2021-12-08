Зайка, учись, пока я жив: Подопечные Градского на "Голосе" рассказали о его последних наставлениях
Участники шоу вспомнили последние слова мэтра и рассказали о том, что не хотят переходить к Агутину, Билану и Пелагее.
Благоговение перед Александром Градским у его подопечных было настолько велико, что они не считают возможным переходить в команды к другим наставникам. Музыкант относился к "Голосу" не просто как к части эстрады — он занимался реальным искусством, искал и раскрывал таланты. Поэтому советы и наставления Градского ценились как нечто священное.
Татьяна Качурина
На Татьяну Качурину наставник возлагал особые надежды, поручив ей исполнение народной песни, к которой на современной эстраде относятся со скепсисом. Но в этом и был гений Градского. Он умел видеть то, чего не видели другие. У Татьяны мэтр заметил не только перспективные вокальные данные, но и нужный артистизм, харизму. А оценивать будет зритель. И что-то подсказывает, что это будет попадание в сердце. Градский был уверен, что Таня справится. Не зря же музыкант нажал на кнопку, стоило ему лишь услышать от девушки пару нот.
"Я не могла представить, что это будут его последние слова для меня. В какой-то момент я ощутила, что у меня появился учитель и я под крылом Александра Борисовича Градского. И теперь эта надежда растоптана. Он сказал мне: "Ну всё, пока, зайка, учись, пока я жив". Мы успели выбрать песню для следующего тура, мы обсуждали Анну Герман и её композицию "Опустела без тебя земля", — поделилась Качурина с журналистами сквозь слёзы.
Виктор Кириллов
С Виктором Градский решил пройти по похожему пути и выбрал для него композицию в народном стиле. Однако мэтр никогда не настаивал на своём варианте, всегда учитывая интересы и пожелания участника шоу. Именно поэтому команде Александра Борисовича было так легко с ним работать.
"Александр Борисович очень лояльный, очень гибкий. Он прислушивается и даёт возможность высказать то, что хочет сам конкурсант. Есть возможность себя реализовать в том стиле, который тебе всё-таки ближе", — заявил во время интервью Кириллов.
Юлия Курганова
Широту взглядов и вкусов Градского в команде легко показывала Юлия Курганова. Её последние песни сильно отличались от привычного стиля мэтра, но это только доказывало, насколько тот профессионален и чуток к участникам. Хотя это не помешало музыканту во время "слепого" прослушивания прямо указать Юлии на все её ошибки.
"Мне кажется, последние два выпуска я немного не в стиле команды Градского. Но мы с ним подобрали интересную песню. Это одна из моих самых любимых композиций, одна из самых любимых групп. Это рок, а тут можно чуть-чуть больше, чем в других стилях", — рассказала Курганова перед шоу.
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