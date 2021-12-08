Благоговение перед Александром Градским у его подопечных было настолько велико, что они не считают возможным переходить в команды к другим наставникам. Музыкант относился к "Голосу" не просто как к части эстрады — он занимался реальным искусством, искал и раскрывал таланты. Поэтому советы и наставления Градского ценились как нечто священное.

Татьяна Качурина

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

На Татьяну Качурину наставник возлагал особые надежды, поручив ей исполнение народной песни, к которой на современной эстраде относятся со скепсисом. Но в этом и был гений Градского. Он умел видеть то, чего не видели другие. У Татьяны мэтр заметил не только перспективные вокальные данные, но и нужный артистизм, харизму. А оценивать будет зритель. И что-то подсказывает, что это будет попадание в сердце. Градский был уверен, что Таня справится. Не зря же музыкант нажал на кнопку, стоило ему лишь услышать от девушки пару нот.

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

"Я не могла представить, что это будут его последние слова для меня. В какой-то момент я ощутила, что у меня появился учитель и я под крылом Александра Борисовича Градского. И теперь эта надежда растоптана. Он сказал мне: "Ну всё, пока, зайка, учись, пока я жив". Мы успели выбрать песню для следующего тура, мы обсуждали Анну Герман и её композицию "Опустела без тебя земля", — поделилась Качурина с журналистами сквозь слёзы.

Виктор Кириллов

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

С Виктором Градский решил пройти по похожему пути и выбрал для него композицию в народном стиле. Однако мэтр никогда не настаивал на своём варианте, всегда учитывая интересы и пожелания участника шоу. Именно поэтому команде Александра Борисовича было так легко с ним работать.

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

"Александр Борисович очень лояльный, очень гибкий. Он прислушивается и даёт возможность высказать то, что хочет сам конкурсант. Есть возможность себя реализовать в том стиле, который тебе всё-таки ближе", — заявил во время интервью Кириллов.

Юлия Курганова

Кадры из видео © YouTube / "Голос"

Широту взглядов и вкусов Градского в команде легко показывала Юлия Курганова. Её последние песни сильно отличались от привычного стиля мэтра, но это только доказывало, насколько тот профессионален и чуток к участникам. Хотя это не помешало музыканту во время "слепого" прослушивания прямо указать Юлии на все её ошибки.

Кадры из видео © YouTube / "Голос"