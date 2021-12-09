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Кто такая Наталья Ефремова, которую называют настоящей матерью детей Киркорова

Для публики певец называет женщину, которая живёт в его доме и воспитывает его детей, крёстной.

9 декабря, 07:47

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

В российском шоу-бизнесе полно тайн, связанных с рождением детей, и одна из самых интригующих — кто является биологической матерью наследников поп-короля. Филипп Киркоров тщательно охраняет свой секрет, отказываясь говорить об этом с журналистами, однако диванные сыщики уже давно всё про себя решили. И последнее фото певца лишь убедило их окончательно.

Филипп Киркоров, Алла-Виктория (впереди) и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Филипп Киркоров, Алла-Виктория (впереди) и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Киркоров опубликовал снимки со дня рождения дочери Аллы-Виктории, на котором присутствовали все сливки общества. Среди них замечена женщина, которую мало кто знает в лицо, однако она часто появляется на закрытых вечеринках поп-короля. Официально её называют крёстной. Это Наталья Ефремова, и она помогает звезде в воспитании Аллы-Виктории и Мартина-Кристо. Женщина живёт в особняке Киркорова, а дети называют её "мама Наташа".

Филипп Киркоров и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Филипп Киркоров и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Поклонники уверены, что Наталья — мама не только крёстная. "На первой фотографии мама девочки? Как похожи!", "С Мартином одно лицо — 100%", "Глаза, мимика, лицо, волосы — всё одинаковое", — рассуждают в комментариях, не понимая, зачем скрывать очевидное. Наталья Ефремова и дети Киркорова действительно очень похожи внешне, но никаких доказательств у диванных сыщиков пока нет. Хоть певец сам признавался, что у детей была суррогатная мама, её личность он не раскрывал.

Алла-Виктория и Наталья Ефремова. Фото © Instagram / fkirkorov

Алла-Виктория и Наталья Ефремова. Фото © Instagram / fkirkorov

Известно лишь, что Наталья — хорошая подруга Филиппа Киркорова, они познакомились в бутике "Престиж", где женщина работала продавщицей. После этого за какие-то пару лет она дослужилась до генерального директора, а теперь и сама владеет двумя бизнесами. У неё есть взрослый сын, который тоже живёт в Москве. О личной жизни женщина не распространяется, а фото с ней можно обнаружить лишь в аккаунте Киркорова.

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Причины, которые не позволяют Киркорову публично признать Наталью мамой своих детей, вероятно, изложены тут. Артист явно хочет оградить свою личную жизнь от мира шоу-бизнеса. Как он объясняет своё поведение детям — можно лишь предполагать. Вопрос только в том, как на мир смотрят сами Алла-Виктория и Мартин-Кристо и есть ли у них выбор и свобода? Настоящая свобода, а не та, которая привела поп-короля к такому способу деторождения.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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