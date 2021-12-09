Кто такая Наталья Ефремова, которую называют настоящей матерью детей Киркорова

В российском шоу-бизнесе полно тайн, связанных с рождением детей, и одна из самых интригующих — кто является биологической матерью наследников поп-короля. Филипп Киркоров тщательно охраняет свой секрет, отказываясь говорить об этом с журналистами, однако диванные сыщики уже давно всё про себя решили. И последнее фото певца лишь убедило их окончательно.

Филипп Киркоров, Алла-Виктория (впереди) и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Киркоров опубликовал снимки со дня рождения дочери Аллы-Виктории, на котором присутствовали все сливки общества. Среди них замечена женщина, которую мало кто знает в лицо, однако она часто появляется на закрытых вечеринках поп-короля. Официально её называют крёстной. Это Наталья Ефремова, и она помогает звезде в воспитании Аллы-Виктории и Мартина-Кристо. Женщина живёт в особняке Киркорова, а дети называют её "мама Наташа".

Филипп Киркоров и Наталья Ефремова (слева). Фото © Instagram / fkirkorov

Поклонники уверены, что Наталья — мама не только крёстная. "На первой фотографии мама девочки? Как похожи!", "С Мартином одно лицо — 100%", "Глаза, мимика, лицо, волосы — всё одинаковое", — рассуждают в комментариях, не понимая, зачем скрывать очевидное. Наталья Ефремова и дети Киркорова действительно очень похожи внешне, но никаких доказательств у диванных сыщиков пока нет. Хоть певец сам признавался, что у детей была суррогатная мама, её личность он не раскрывал.

Алла-Виктория и Наталья Ефремова. Фото © Instagram / fkirkorov

Известно лишь, что Наталья — хорошая подруга Филиппа Киркорова, они познакомились в бутике "Престиж", где женщина работала продавщицей. После этого за какие-то пару лет она дослужилась до генерального директора, а теперь и сама владеет двумя бизнесами. У неё есть взрослый сын, который тоже живёт в Москве. О личной жизни женщина не распространяется, а фото с ней можно обнаружить лишь в аккаунте Киркорова.