Кому искусствовед Александр Васильев обязан своей ориентацией

Известно о личной жизни Васильева, который отмечает свой 63-й день рождения, крайне мало, да и то, что известно, описывает период его жизни десять и более лет назад. Первую любовь ведущий "Модного приговора" встретил, когда учился во МХАТе. Ученица старших классов Маша Лаврова мигом покорила юного Сашу. Вместе они искали редкие вещицы (это хобби Васильева в будущем превратится в страсть и станет неотъемлемой частью его образа), могли разговаривать часами и много путешествовали. Конечно, по России. Любовь закончилась драмой.

Александр Васильев с Марией Лавровой. Фото © LiveJournal / stop_vasiliev

Моя любимая уехала с мамой во Францию. Родители Маши работали в Париже в советском торгпредстве. И вот её мама, переводчица, влюбилась во французского архитектора Александр Васильев

Попасть во Францию обычному советскому гражданину, особенно такому молодому, в начале 80-х было практически невозможно. Но привязанность Александра к Маше подсказала пути решения. Будущий историк моды женился на француженке Анн Бодимон, которая тогда изучала русский язык в МГУ. Как позже рассказывал Васильев, союз был исключительно фиктивным. Когда девушка улетела на родину, она отправила "мужу" приглашение, которое и стало его билетом к истинной любви.

Другая причина

Александр Васильев с Анн Бодимон. Фото © LiveJournal / stop_vasiliev

Дождавшись разрешения от властей, Васильев полетел к Марии, но уже во Франции выяснилось, что шансов у него нет: Маша успела сойтись с местным журналистом и возвращаться к выходцу из СССР не собиралась, пишет StarHit. По официальной версии Васильева, с тех пор его личная жизнь больше похожа на пустыню. Варианта два: либо любовь к юной Маше Лавровой была слишком сильной, либо есть другая причина, о которой многие догадываются, но стесняются говорить вслух. Пока...

Смутные сомнения

Фото © Instagram / alexandre_vassiliev

Васильев — человек уважаемый. Он ведёт "Модный приговор" с 2009-го, и зрительницы уже не могут представить передачу без него. Но в головах даже у самой лояльной публики закрадывается вопрос, какой он ориентации. "Признаки" вроде бы налицо — супруги к 63 годам так и не появилось, человек творческий, тем более работает в индустрии моды, манерный. Да и весьма своеобразная манера общения... Понятно, что это личная жизнь и лезть в чужую постель не принято, но ведь была же любовь...

Кто этот человек?

Фото © Instagram / alexandre_vassiliev

Любовь была не одна. Васильев умел очаровывать. Вокруг него всегда было много легкомысленных и миловидных актрис, он легко находил язык даже с самыми закрытыми дамами. Романов было много, и всегда они заканчивались налегке. Он не доставлял проблем. Глядя на эту часть его биографии, после Франции он будто запретил себе относиться к отношениям серьёзно. И при всём своём обаянии открыться до конца он может единицам. Кто эти люди? Кто этот человек? Женщина ли? Интересно именно это, потому что как раз оно отчасти сформировало его как искусствоведа и того эксперта, к мнению которого прислушиваются женщины в нашей стране.