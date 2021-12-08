Как одна учительница, уволенная из-за вульгарности, теперь на этом зарабатывает

23-летняя учительница русского языка и литературы из Новосибирска Виктория Каширина опубликовала ролик с горячими танцами в "Инстаграме". В нём девушка показывала в спальне откровенные движения в нижнем белье и спортивном комплекте, пишет kp.ru.

Видео © Instagram / vikakashirina_

Такой ролик вызвал горячее одобрение у подписчиков Виктории, но среди них оказалась и одна из учениц. Девочка показала видео маме, и та написала педагогу сообщение, в котором потребовала удалить ролик. Виктория отказалась, посоветовав больше времени уделять дочери, а не ей. Возмущённая родительница обратилась в администрацию школы. Учительнице ещё раз настоятельно рекомендовали удалить видео, но она пошла на принцип.

Фото © Instagram / vikakashirina_

На следующий день Викторию вызвали в школу, где с порога сообщили, что та уволена без каких-либо дополнительных выплат, а виной тому её аморальное поведение. "Если вы хотите проявлять себя, мы имеем право не следовать этому пути. Вы уволены", — заявили учительнице в школе.

Фото © Instagram / vikakashirina_

Виктория поделилась этой историей в соцсетях, где её поддержали подписчики. "Ужасно, конечно. Но всё же вы лучший учитель! Почему школа лезет в такие дела, как личная жизнь?", "Вика, я как препод тебя понимаю. Держись и топи за своё. Я тебя не знаю лично, но могу сказать, что ты очень горячая и не надо это скрывать", — писали ей под фото.

Фото © Instagram / vikakashirina_

Юристы Михаил Жуков и Инесса Рябинина оценили ситуацию Виктории и отметили, что шансов на успех у неё немного. Можно прицепиться к формулировкам. Под аморальным поведением подразумеваются конкретные действия, которые не были совершены, тем более по месту работы, поэтому можно попробовать восстановиться на работе. Однако есть нюанс. Учитель — человек, который своим примером воспитывает детей, поэтому настолько откровенные ролики не должны появляться в его профилях. Это не фото в купальнике.

Фото © Instagram / vikakashirina_

Виктория планирует обратиться в суд, чтобы добиться справедливости, но не знает, будет ли она преподавать дальше. Отношение к сфере образования у девушки сложилось не самое положительное. Виктория окончила Новосибирский государственный педагогический университет, а затем два года работала не по профессии. Она занималась пол-дэнсом и вела мероприятия, но из-за пандемии решила вспомнить о дипломе.

Видео © Telegram / Двач

Сейчас анкета девушки до сих пор находится на сайте репетиторов, а вот инстаграм-аккаунт она уже удалила. Но перед этим Виктория успела в нём навести шороху и пошутила в сториз, что теперь ей только остаётся завести аккаунт на Onlyfans — сайте, где продают свои откровенные фото. "Сексуальность во мне сейчас льётся через край. Бог дал — значит, надо пользоваться!" — заявила она на видео.

Фото © Instagram / vikakashirina_