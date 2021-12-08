Как девушка, которую парень заставлял спать с таксистами, уничтожает его репутацию
Лилия Переверзева считает, что ей отказали в возбуждении уголовного дела из-за того, что один из следователей — партнёр её бывшего.
30-летняя Лилия Переверзева три года встречалась с шеф-поваром Кириллом Савельевым, который занимался стартапами в ресторанном бизнесе. Отношения довольно быстро превратились в какое-то безумие, которое теперь обсуждают не только в Пятигорске. Не добившись возбуждения уголовного дела, Переверзева решила предать свою историю огласке. Молодой человек, которого она обвинила в том, что он заставлял её заниматься сексом с курьерами и водителями такси, уже подал встречное заявление, обвинив бывшую возлюбленную в клевете.
Со слов Переверзевой, Кирилл не один раз поднимал на неё руку и буквально принуждал её к сексу с неизвестными мужчинами. Девушка соглашалась, а сам он, по её словам, наблюдал за происходящим из шкафа, присылая указания ей на телефон. Скрины этих переписок Лилия предала огласке, их опубликовал Mash. По ним трудно определить, что это именно секс-инструкции, но содержание действительно носит весьма пикантный и развращённый характер.
Фото © Instagram / Mash
С каждым разом эти "эксперименты" становились всё более невыносимыми для Лилии, и она решила обратиться в полицию. Однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. Девушка объясняет это связями, которые у Савельева есть в полиции. По словам Переверзевой, один из следователей является бизнес-партнёром Кирилла — мол, тот помог ему открыть свой ресторан.
В ответ на все эти обвинения Савельев подал встречное заявление, обвинив её в клевете, но и ему было отказано. "Если он не виноват, то почему на меня не завели дело?" — возмущается Лилия. Девушка также рассказала, что недавно из-за пережитого стресса у неё случился сердечный приступ, однако сейчас она уже дома на реабилитации.
Переверзева также сообщила журналистам, что её бывший использует чужие рецепты, что чревато серьёзными последствиями для любого профессионального повара. Таким образом, Савельев получил ещё один репутационный удар от девушки, с которой когда-то встречался.
Под историей девушки появляется множество комментариев скептически настроенных пользователей Сети, которые не верят, что можно терпеть такое обращение и не уходить. Однако находятся и сторонники Лилии, которые считают её жертвой абьюзивных отношений и благодарят за то, что она предала всё произошедшее огласке. Есть также и те, кто обещает выложить видео, на которых Переверзева занимается сексом с посторонними мужчинами, обвиняя её в том, что до Кирилла она делала это за деньги. Но, если это и окажется правдой, Лилия Переверзева сможет заявить, что это именно то, о чём она говорила, — странный фетиш её бывшего.
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