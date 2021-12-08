Как девушка, которую парень заставлял спать с таксистами, уничтожает его репутацию

30-летняя Лилия Переверзева три года встречалась с шеф-поваром Кириллом Савельевым, который занимался стартапами в ресторанном бизнесе. Отношения довольно быстро превратились в какое-то безумие, которое теперь обсуждают не только в Пятигорске. Не добившись возбуждения уголовного дела, Переверзева решила предать свою историю огласке. Молодой человек, которого она обвинила в том, что он заставлял её заниматься сексом с курьерами и водителями такси, уже подал встречное заявление, обвинив бывшую возлюбленную в клевете.

Лилия Переверзева и Кирилл Савельев. Фото © Instagram / lilka.shpilka_ и chef.sk

Со слов Переверзевой, Кирилл не один раз поднимал на неё руку и буквально принуждал её к сексу с неизвестными мужчинами. Девушка соглашалась, а сам он, по её словам, наблюдал за происходящим из шкафа, присылая указания ей на телефон. Скрины этих переписок Лилия предала огласке, их опубликовал Mash. По ним трудно определить, что это именно секс-инструкции, но содержание действительно носит весьма пикантный и развращённый характер.

Фото © Instagram / Mash

С каждым разом эти "эксперименты" становились всё более невыносимыми для Лилии, и она решила обратиться в полицию. Однако ей отказали в возбуждении уголовного дела. Девушка объясняет это связями, которые у Савельева есть в полиции. По словам Переверзевой, один из следователей является бизнес-партнёром Кирилла — мол, тот помог ему открыть свой ресторан.

Кирилл Савельев. Фото © Instagram / Mash и chef.sk

В ответ на все эти обвинения Савельев подал встречное заявление, обвинив её в клевете, но и ему было отказано. "Если он не виноват, то почему на меня не завели дело?" — возмущается Лилия. Девушка также рассказала, что недавно из-за пережитого стресса у неё случился сердечный приступ, однако сейчас она уже дома на реабилитации.

Лилия Переверзева. Фото © Instagram / lilka.shpilka_ и lilka.shpilka_

Переверзева также сообщила журналистам, что её бывший использует чужие рецепты, что чревато серьёзными последствиями для любого профессионального повара. Таким образом, Савельев получил ещё один репутационный удар от девушки, с которой когда-то встречался.

Лилия Переверзева. Фото © Instagram / lilka.shpilka_ и lilka.shpilka_