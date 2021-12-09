Дочь Ван Дамма на себе показала, чем отличается шпагат здорового человека от шпагата Волочковой

Сейчас 31-летняя Бьянка Ван Дамм снимается в фильмах, работает моделью и фитнес-тренером, стараясь не думать о своей спортивной карьере. Однако планы у девушки были грандиозными. Бьянка родилась в семье бельгийского актёра Жан-Клода Ван Дамма, и на этом можно было бы поставить точку, но нет. Девушка и правда стоит отдельного внимания.

Ван Дамм с женой Глэдис и детьми Бьянкой и Крисом. Фото © Instagram / officialgp57

Когда-то Ван Дамм перебрал множество женщин, но в итоге остановился на бодибилдерше Глэдис Португез, в браке с которой и родились Бьянка и её старший брат Крис. После этого звёздная пара распалась, и Ван Дамм стал встречаться с актрисой Дарси Ляпьер. Правда, с ней он тоже не пробыл долго, вернувшись к Глэдис, которая стала его третьей и пятой женой одновременно.

Ван Дамм с женой Глэдис и детьми Бьянкой и Крисом. Фото © Instagram / officialgp57

В семье культуристов и спортсменов от физических упражнений было не спастись, поэтому Бьянку с семи лет обучали бальным танцам, кикбоксингу, фигурному катанию и боевым искусствам. От последних девочку буквально тошнило, поэтому она обосновалась на катке.

Бьянка Ван Дамм. Фото © Instagram / iambbgun и iambbgun

Довольно быстро стало понятно, что фигурное катание не для неё, а вот конькобежный спорт — уже вполне. Бьянка мечтала попасть на Олимпийские игры, а потому отдавала тренировкам всю себя. Она выигрывала соревнование за соревнованием, пока во время чемпионата не упала, но всё же заняла первое место.

Фото © Instagram / officialgp57 и iambbgun

Это падение серьёзно повредило её спину, но девушка не собиралась сдаваться. Вот только у её организма были другие идеи. Бьянке пришлось прекратить тренировки из-за сильнейшей боли и сменить вектор деятельности.

Бьянка Ван Дамм. Фото © "Кинопоиск" и "Кинопоиск"

Она начала заниматься боевыми искусствами, пропадая в зале вместе с Идой — старшей дочерью актёра Дольфа Лундгрена — и поступила в киноакадемию. В то время Ван Дамм колесил по миру, снимаясь в боевиках, а потому у Бьянки была прекрасная возможность стажироваться и набираться опыта прямо дома.

Бьянка Ван Дамм. Фото © Instagram / iambbgun и iambbgun

Отец предложил девушке сняться в паре фильмов с ним, и та, конечно же, согласилась. Так она появилась в картинах "Специальное задание", "Игры киллеров", "Вторжение извне", "Добро пожаловать в джунгли", "Шесть пуль" и "Орлиный путь".

Бьянка Ван Дамм. Фото © Instagram / iambbgun и iambbgun

В итоге её талант заметили и другие режиссёры, которые стали приглашать Бьянку в свои боевики. Изначально она не хотела, чтобы её сравнивали с отцом, и поменяла фамилию после его развода с мамой. К тому же в 90-х, когда Ван Дамм ушёл от четвёртой жены, у него начались проблемы с наркотиками, а его биполярное расстройство ухудшило ситуацию. Его фамилия (и фамилия Бьянки) мелькала во всех заголовках в неприятном ключе.

Фото © Twitter / ganbaatar

Теперь девушка спокойно снимается под псевдонимом отца и хорошо с ним общается, хотя и немного в странном для папы и дочери ключе. "Мы никогда не встречаемся, чтобы перекусить и обсудить дела. Обычно я просто хватаю его и веду в зал, чтобы надрать кому-нибудь зад", — призналась Бьянка.

Фото © Twitter / ganbaatar