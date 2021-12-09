Стоматолог Шипков назвал опасные народные средства от зубной боли
Самолечение и народная медицина могут усугубить проблему, предупреждает медик.
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Лучше перебороть свой страх перед походом к стоматологу, чем начать купировать зубную боль по "бабушкиным" рецептам. Домашние методы лечения могут привести к развитию инфекционных процессов и осложнений, рассказал глава дентального центра Dr. Shipkov dental clinic Владимир Шипков изданию "Газета.ru".
Врач посетовал, что за время своей работы встречал очень странные способы бороться с зубной болью. Пациенты используют лук, сырой картофель, сало, чеснок. Вот только заканчивается такое "лечение" всё равно в кресле стоматолога.
"Боль — следствие деструктивных процессов, происходящих в глубоких тканях зуба, поэтому проблему нужно решать последовательно. Прикладывая к больному месту еду, можно к уже имеющемуся патологическому процессу присоединить вторичную инфекцию, что почти наверняка повлечёт за собой осложнения", — объяснил Шипков.
Для отбеливания зубов народная медицина советует использовать лимон, перекись водорода и соду. Однако врач предостерегает, что эти ингредиенты "чудодейственного" средства окажут агрессивное влияние на эмаль. Защитная оболочка станет рыхлой и уязвимой. Модное увлечение мисваками — деревянными палочками для чистки зубов — также не несёт в себе пользы. Такая процедура может привести к травме слизистых и дёсен, а полезных веществ в древесине не так уж и много, уверен он.
"Подходящая щётка, паста нужной абразивности, скребок, зубная нить и хороший ополаскиватель в комплексе гораздо эффективнее, чем мисвак, это доказано научно", — уточнил Шипков.
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