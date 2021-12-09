"Дайте бедному отдохнуть": Американцы высмеяли Байдена, которого "вёл за руку слепой"
В какой-то момент американский лидер просто остановился и начал спрашивать: "Где я?"
Президент США Джо Байден © Twitter / Andrea Katherine
Пользователи Сети в очередной раз нашли повод посмеяться над президентом США Джо Байденом. В этот раз американцев довели до истерики кадры с его поездки в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Видео опубликовала на странице в "Твиттере" журналистка Андреа Кэтрин с воскликом: "Кажется, слепой человек ведёт Байдена. Боже мой".
Biden in Kansas City.— Andrea Katherine (@AndreaKatSTL) December 9, 2021
Looks like a blind man is leading Biden around. Goodness gracious. pic.twitter.com/ZyaVJOEQx5
Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта Байден завёл в помещение слепого участника мероприятия с тростью. В какой-то момент американский президент просто остановился и начал спрашивать: "Где я?" Его незрячего спутника отвёл в сторону один из присутствующих. Вероятно, хозяин Белого дома спрашивал, где ему лучше встать для речи, но пользователей сетей уже было не остановить.
"Слепой ведёт слепого", — пошутил один из юзеров.
"Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — отметил другой.
"Трудно говорить без суфлёра. Хотя в его случае даже с суфлёром возникают проблемы", — поиздевался ещё один комментатор.
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Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А недавно в ходе брифинга президент забыл вопрос журналиста и "переименовал" столицу Катара. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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