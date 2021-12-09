Пользователи Сети в очередной раз нашли повод посмеяться над президентом США Джо Байденом. В этот раз американцев довели до истерики кадры с его поездки в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Видео опубликовала на странице в "Твиттере" журналистка Андреа Кэтрин с воскликом: "Кажется, слепой человек ведёт Байдена. Боже мой".

Biden in Kansas City.



Looks like a blind man is leading Biden around. Goodness gracious. pic.twitter.com/ZyaVJOEQx5 — Andrea Katherine (@AndreaKatSTL) December 9, 2021

Во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта Байден завёл в помещение слепого участника мероприятия с тростью. В какой-то момент американский президент просто остановился и начал спрашивать: "Где я?" Его незрячего спутника отвёл в сторону один из присутствующих. Вероятно, хозяин Белого дома спрашивал, где ему лучше встать для речи, но пользователей сетей уже было не остановить.

"Слепой ведёт слепого", — пошутил один из юзеров.

"Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть", — отметил другой.