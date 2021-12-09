Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти

Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и определение полномочий регионов.

Госдума во втором чтении приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ, который разрешает главам регионов избираться более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законопроект очень важный. Это базовый законопроект, который несёт в себе и прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления", — пояснял председатель ГД Вячеслав Володин.

Документ, в частности, предполагает возможность увеличения срока полномочий губернатора и регионального парламента на пять лет. Согласно законопроекту, федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит основному закону. Также в нём прописано, что законы и нормативные акты субъектов РФ не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Отдельно прописано, что принятыми Госдумой законами могут быть установлены особенности работы властей федеральных территорий и столиц субъектов РФ.