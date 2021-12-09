Около 150 тысяч доз детской вакцины "Спутник M" выпустят в гражданский оборот до конца года
Препарат близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
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Около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник M" планируется выпустить в гражданский оборот до конца уходящего года. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч доз выпустить. Сейчас контроль заканчивается", — проанонсировал он.
Ранее ФАС согласовала цену на вакцину "Спутник M" для профилактики коронавируса для детей. Она составила 600,48 рубля, а это на 30% ниже цены "Спутника V".
Напомним, что препарат "Спутник M" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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