Около 150 тысяч доз детской вакцины "Спутник M" выпустят в гражданский оборот до конца года

Около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник M" планируется выпустить в гражданский оборот до конца уходящего года. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы планировали в этом году где-то 150 тысяч доз выпустить. Сейчас контроль заканчивается", — проанонсировал он.

Ранее ФАС согласовала цену на вакцину "Спутник M" для профилактики коронавируса для детей. Она составила 600,48 рубля, а это на 30% ниже цены "Спутника V".