Путин предложил коллеге из ЮАР помощь российских медиков и вирусологов в борьбе с "омикроном"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой пообещал в ближайшее время направить в Африку российских врачей, научных сотрудников, а также медицинское оборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Решение было принято для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон", который, по мнению учёных, отличается высокой заразностью.