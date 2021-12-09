Путин предложил коллеге из ЮАР помощь российских медиков и вирусологов в борьбе с "омикроном"
Российские специалисты с медоборудованием могут вылететь в Африку в самое ближайшее время.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой пообещал в ближайшее время направить в Африку российских врачей, научных сотрудников, а также медицинское оборудование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Решение было принято для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон", который, по мнению учёных, отличается высокой заразностью.
"Достигнута договорённость о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Рамапоса в ответ выразил российскому коллеге глубокую признательность за готовность к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
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Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
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