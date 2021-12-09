Нарколог Готлиб раскрыла причины детского алкоголизма

Увлечение подростков алкоголем связано со многими факторами, а между прочим, он приводит к быстрой деградации личности и развитию всяких заболеваний. О том, что заставляет детей тянуться к рюмочке спиртного и когда родителям нужно начинать бить в тревожный колокольчик, в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач — психиатр-нарколог, генеральный директор Центра детско-юношеской аддиктологии Вероника Готлиб.

По словам психиатра, подростковый организм ещё не полностью сформирован, токсичное воздействие алкоголя на него оказывается сильнее. Несмотря на то что у детей зависимость возникает позже, чем у взрослых, протекает она злокачественнее и может затянуться. Интерес к алкоголю у подростков возникает чаще всего из-за протеста и в дружеской среде, поскольку им важен фактор группового употребления, а ещё они боятся стать белой вороной среди пьющих товарищей, имитирующих взрослую жизнь.

"Если имеются явные признаки алкогольного опьянения, ни в коем случае не пытайтесь устроить разбор полётов. С пьяным любая коммуникация бесполезна: ни ругань, ни морализаторство ни к чему не приведут. Отложите эту беседу до утра, когда ребёнок будет в адекватном состоянии. Узнайте, что сподвигло его выпить. Очень важный момент: если сам родитель периодически употребляет спиртное, а ребёнок видит его в таком состоянии, то вряд ли слова о вреде алкоголя возымеют действие", — пояснила Вероника Готлиб.

Нарколог подчеркнула, что если ребёнок выбирает всё время маргинальных друзей, то это сигнал явного неблагополучия в семейных отношениях, а это уже повод обратиться к психологу. Кстати, риск того, что подросток начнёт употреблять алкоголь, выше в семьях, где родители пьют. Но это точно не передаётся по наследству как генетическое заболевание, скорее, предрасположенность. Но бывает и так, что ребёнок действует от обратного: максимально старается не уподобляться родителям, отметила Готлиб.

"Есть очевидные данные о том, что алкоголизм у женщин в силу физиологических и психологических особенностей протекает более злокачественно. Но это очень общий взгляд. Единственное, что хочется сказать: с девочками сложнее работать, чем с мальчиками. Собственно, как и у взрослых пациенток, процесс лечения длится дольше, чем у мужчин", — заключила врач.