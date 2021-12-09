Путин: Происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.

"То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", — отметил российский лидер на заседании Совета по правам человека, обращаясь к журналисту Кириллу Вышинскому.

Первым шагом к геноциду глава государства назвал русофобию. Путин подчеркнул, что здесь нужно действовать, чтобы не девальвировать эти понятия, которые должны отражать реалии происходящих событий.