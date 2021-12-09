Путин: Происходящее в Донбассе напоминает геноцид
Первым шагом к геноциду глава государства назвал русофобию.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид.
"То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали", — отметил российский лидер на заседании Совета по правам человека, обращаясь к журналисту Кириллу Вышинскому.
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Первым шагом к геноциду глава государства назвал русофобию. Путин подчеркнул, что здесь нужно действовать, чтобы не девальвировать эти понятия, которые должны отражать реалии происходящих событий.
Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил об отказе Киева согласовать с ДНР и ЛНР особенности статуса Донбасса. Также, по его словам, Украина не готова подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации в регионе.
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