Фактор непризнанных республик: Заморозит ли Киев войну в Донбассе и что ожидает главу Украины в случае отказа Киев ждёт денег и поэтому отказываться от юго-восточных территорий под влиянием Вашингтона не собирается. Что будет с Зеленским, если он попытается продолжить военные действия? 9 декабря, 18:32 Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Переговоры Путина и Байдена дали зелёный свет различным трактовкам итогов общения президентов. Часть американского истеблишмента даже предположила вариант частичного отказа от контроля над Донбассом со стороны Киева для того, чтобы вынудить Зеленского соблюдать Минские соглашения.

ИА "Ассошиэйтед пресс", ссылаясь на чиновников американской администрации, сообщило, что США с некоторой долей вероятности будут оказывать давление на Украину, чтобы та начала соблюдать договорённости по перемирию. Одной из мер может стать признание Киевом за республиками контроля за здравоохранением, полицией и школьным образованием, предположил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. При этом он подчеркнул, что такой шаг не скажется на суверенитете Украины и нарушении границ страны.

Действующая власть крайне слаба, с другой стороны, она испытывает давление националистов, которые не согласны идти ни на какие компромиссы. Киев существует за счёт введения прокси-войны против России на собственной территории и обладает слабой ресурсной базой, чтобы начать работать на благо украинцев и пытаться улучшить экономику.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Заявив о позиции по передаче контроля над социальными сферами Донбассу, представители США всего лишь подтвердили, что не будут принимать Украину в НАТО. В случае если Россия предпримет шаги по защите жителей Донбасса, Штаты применят новые санкции, полагает политолог Ростислав Ищенко.

— Америка давно утверждает, что Путин нападёт, фактически требуя, чтобы Украина шла на опережение. Зачем им сейчас решать этот вопрос? Поскольку общего заявления после переговоров президентов не было, то считать, что Вашингтон окажет давление на Киев, оснований нет. Путин сказал, что беседа конструктивная, но, вероятнее всего, ни о чём они не договорились, позиции остались диаметрально противоположными. Единственное, что они могли согласовать, — это новую систему безопасности, которая бы отодвигала возможную войну России и США, просто потому что старая была разработана Хрущёвым и Кеннеди и в нынешних условиях устарела, — пояснил Ищенко.

Вопрос мира в Донбассе, что регулярно подчёркивал и Владимир Путин, остаётся в плоскости Минских соглашений. Напомним, задача Киева — принять соответствующий законопроект, после консультаций с представителями Донбасса определить параметры того, на каких условиях регион будет находиться в составе Украины, что до сих пор не было выполнено. Более того, украинская сторона демонстрирует обратные намерения и приемлет только силовой путь решения конфликта.

— За прошедшие почти семь лет ничего и не изменилось. Действия американской стороны, скорее всего, лишь игра на публику. Вашингтон имеет возможности директивного управления в этой стране, у них есть рычаги, но у них совершенно другая цель. Можно вспомнить историю с генеральным прокурором Шокиным, которого поменяли одним телефонным звонком. С Донбассом это точно так же могло сработать, вопрос только в желании, которого у них нет, — считает публицист Борис Рожин.

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Стороны достигли некой договорённости, а может, даже и сделки по деэскалации, но как она будет оформлена, до сих пор непонятно, так как на текущий момент Байден даже не позвонил Зеленскому, чтобы ввести его в курс дела, комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— По всей видимости, американская сторона получила определённые гарантии от Путина, который подтвердил, что Россия не будет нападать первой. Интерес США в том, чтобы выставить Байдена миротворцем по итогам онлайн встречи. Русские танки уже собираются в колонны, чтобы идти маршем на Запад, а тут Байден всё решил, проявил твёрдую позицию и, мол, Россия оставила свои замыслы по аннексии ещё одной территории, — отметил Васильев.

Он добавил, что в целом Минские соглашения буксуют, с горем пополам выполняются два первых пункта, после чего дальнейшее развитие не идёт. Услышав российскую логику, американцы согласились, что надо продвигаться дальше.

— Вполне возможно, что в Госдепе согласны, что конфликт можно на некоторое время заморозить. Поэтому Байден прямо сказал, что никакого военного участия не планируется и не рассматривается. Киеву сообщили, что, ребята, вы находитесь в положении Грузии 2008 года, Америка вам помогать не будет, — сказал Васильев.

В конечном итоге на Украине правит не только железная воля заокеанских руководителей, но и эксцесс исполнителя, полагает политолог Алексей Мухин. По его мнению, единственное, чего хочет Украина, — это деньги. И просто так всё остальное она может упорно саботировать, несмотря на требования Вашингтона.

— Украина во многом остаётся в заколдованном круге, который она накликала сама своими рассказами про российскую агрессию и историями о том, что ей все должны. Поэтому, если что-то идёт вразрез с этим, она вполне может не выполнить. Например, там пытались приватизировать и продать так называемые стратегические компании, но этого не случилось, хотя Вашингтон это требовал. Украина должна была идти по пути демилитаризации конфликта, в том числе её к этому легонько подталкивали американцы. Вместо этого она подружилась с Турцией и продолжила наращивать военную мощь. Лично у меня есть сомнения, что в случае, если в США громко топнут ножкой, Украина двинется против дальнейшей милитаризации конфликта. Увы, но это будет против тренда, сформулированного украинским политикумом, — сказал эксперт.

Стоит отметить, что, несмотря на все сложности, которые возникают перед президентом Украины, он всё равно является заложником американской финансовой системы. В любой момент в случае неподчинения Владимира Зеленского могут снять с довольствия, то есть лишить его американского финансирования.

— Это сегодня не так много, пара сотен миллионов долларов, но для Украины существенно. Кроме того, с него снимут гарантии о безопасности, то есть отдадут на расправу уличных нацистов, которые, несмотря на все его кульбиты, считают Зеленского врагом Украины и пророссийским политиком. Возможно, могут наказать и иным образом, но в любом случае основные методы воздействия будут экономические. Зеленский не может быть самостоятельным игроком, потому что полностью зависит от внешнего финансирования. Потеряв его, он теряет контроль над страной, а там уже рукой подать до судьбы Януковича, который не смог убежать в Ростов, — сказал политолог Александр Роджерс.

Авторы Никита Юрченко