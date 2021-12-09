Макрон: Байден продемонстрировал необходимость диалога с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Джо Байден продемонстрировал необходимость переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвящённой приоритетам Франции во время её предстоящего председательства в ЕС в первой половине 2022 года.

"Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией, именно путём такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины", — уточнил он.

По словам Макрона, достичь мира и стабильности на континенте возможно исключительно таким способом.