Макрон: Байден продемонстрировал необходимость диалога с Путиным
По его словам, достичь мира и стабильности на континенте возможно исключительно таким способом.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Джо Байден продемонстрировал необходимость переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвящённой приоритетам Франции во время её предстоящего председательства в ЕС в первой половине 2022 года.
"Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией, именно путём такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины", — уточнил он.
По словам Макрона, достичь мира и стабильности на континенте возможно исключительно таким способом.
Ранее сообщалось, что Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также говорилось, что 10 декабря он встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы "вместе рассмотреть способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата".
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