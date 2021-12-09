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Макрон: Байден продемонстрировал необходимость диалога с Путиным

По его словам, достичь мира и стабильности на континенте возможно исключительно таким способом.

9 декабря, 18:30
<p><em style="font-style: italic;">Президент Франции Эмманюэль Макрон.</em> Фото © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что американский лидер Джо Байден продемонстрировал необходимость переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвящённой приоритетам Франции во время её предстоящего председательства в ЕС в первой половине 2022 года.

"Необходимо продолжать требовательный диалог с Россией, именно путём такого диалога можно приходить к новым решениям и развивать процесс, который гарантирует сохранение суверенитета Украины", — уточнил он.

По словам Макрона, достичь мира и стабильности на континенте возможно исключительно таким способом.

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Ранее сообщалось, что Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также говорилось, что 10 декабря он встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы "вместе рассмотреть способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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