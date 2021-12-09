Макрон анонсировал переговоры с Путиным

"Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств... На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", — сказал Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвящённой приоритетам Франции во время её предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.