Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Ранее стало известно о его планах обсудить Донбасс с украинским коллегой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон © Kremlin
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении на следующей неделе провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой беседы глав двух государств станет урегулирование конфликта на Украине.
"Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств... На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", — сказал Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце, посвящённой приоритетам Франции во время её предстоящего председательства в Евросоюзе в первой половине 2022 года.
Ранее сообщалось, что Макрон планирует в ближайшие дни обсудить ситуацию в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также говорилось, что 10 декабря он встретится с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы "вместе рассмотреть способы возобновления контактов с Россией в рамках "нормандского формата".
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