Автоэксперт Шумский объяснил, когда за езду на механике грозит штраф в 15 тысяч

Если автомобилист сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматической трансмиссией, то за езду на механике можно легко получить штраф. Об этом предупредил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в телеграм-канале.

"После обучения на автомате выдаётся водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка АТ (automatic transmission)", — объяснил автоэксперт.

Если водитель с такой отметкой в документе попадётся сотрудникам ДПС в машине с механической коробкой передач, то в соответствии со статьёй 12.7 КоАП ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Шумский отметил, что такое действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права.