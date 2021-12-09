Автоэксперт Шумский объяснил, когда за езду на механике грозит штраф в 15 тысяч
Он советует обратить внимание на графу "особые отметки" в своём водительском удостоверении.
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Если автомобилист сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматической трансмиссией, то за езду на механике можно легко получить штраф. Об этом предупредил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский в телеграм-канале.
"После обучения на автомате выдаётся водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка АТ (automatic transmission)", — объяснил автоэксперт.
Если водитель с такой отметкой в документе попадётся сотрудникам ДПС в машине с механической коробкой передач, то в соответствии со статьёй 12.7 КоАП ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Шумский отметил, что такое действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права.
Ранее Лайф сообщал, что в России могут ограничить использование неэкологичных автомобилей. По данным газеты "Коммерсант", кабмин рассматривает вариант, при котором появятся экозоны, куда запретят въезд таким машинам. Позже в Минтрансе заверили, что стратегия до 2035 года не ограничивает использование личных авто. В ведомстве подчеркнули, что документ направлен на увеличение мобильности и качества жизни жителей России.
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