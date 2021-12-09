Новое поколение учёных смело подходит к научным идеям и их реализации. Это показал Конгресс, который второй день проходит в в образовательном центре "Сириус" в Сочи. Наибольший интерес у публики вызвал необычный проект питерских изобретателей — цифровой двигатель.

"Ключевой проект – это разработка цифрового двойника морского газотурбинного двигателя, включая редукторы. Это даже не импортозамещение, не оцифровка старого, а выход на новый уровень развития целой отрасли", – рассказал проректор по цифровой трансформации СПбПУ имени Петра Великого Алексей Боровков в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Заменить человека при сложных научных исследованиях сможет робот-химик, такой проект предложили всё те же питерские учёные. Сложный механизм будет выполнять задачи, которые человеку в одиночку проделать тяжело. Роботизированный комплекс наделён искусственным интеллектом, благодаря которому он может сам предлагать новые научные идеи.

"Если мы хотим быть центром, нам нужно резко расти в масштабе. Причем, даже не столько с точки зрения денег, сколько с точки зрения лидеров. Мы должны увеличивать и приток талантов в город, открывая для них ведущие университеты страны и возможность делать карьеру, открывая возможность быстро стать лидерами", – отметил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, комментируя успехи молодых специалистов из северной столицы в Сочи.