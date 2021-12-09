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Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на резервную дату

Изначально он был запланирован на первые числа декабря. Позднее полёт перенесли с 6 на 12 декабря.

9 декабря, 16:45

Фото © ТАСС / Сергей Казак

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" с космодрома Байконур перенесён на резервную дату. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы "Роскосмоса".

"Для "Роскосмоса" главное — обеспечить надёжность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", — уточнил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

Напомним, что изначально запуск ракеты-носителя "Протон-М" был запланирован на первые числа декабря. Позднее полёт перенесли с 6 на 12 декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку "Бриз-М". До этого старт переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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