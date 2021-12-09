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Один человек погиб в страшном ДТП с автобусом и КамАЗом в Нижегородской области

На месте работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются.

9 декабря, 16:32

© ТАСС / Максим Киселёв

В Ардатовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля КамАЗ. В результате происшествия погиб один человек", — отмечается в сообщении.

Авария произошла на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около посёлка Идеал. В ГУ МВД региона сообщают о пяти пострадавших. Предполагается, что погиб водитель автобуса. На месте работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются.

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Ранее Лайф рассказал, что такси упало в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве. В салоне упавшего авто находились водитель и пассажирка, они не пострадали и вылезли сами.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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