Один человек погиб в страшном ДТП с автобусом и КамАЗом в Нижегородской области

В Ардатовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля КамАЗ. В результате происшествия погиб один человек", — отмечается в сообщении.

Авария произошла на автодороге местного значения Ардатов — Арзамас около посёлка Идеал. В ГУ МВД региона сообщают о пяти пострадавших. Предполагается, что погиб водитель автобуса. На месте работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются.