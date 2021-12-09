Столичный главк МВД раскрыл топ-6 мошеннических схем 2021 года

По итогам неполного 2021 года в Москве выявили более 46 тысяч случаев дистанционного мошенничества. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя УИиОС ГУ МВД России по столице полковника внутренней службы Владимира Васенина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился, отмечают в полиции.

Одной из самых популярных мошеннических схем уходящего года правоохранители назвали "звонок из банка". Механизм "развода" понятен всем: злоумышленники звонят жертве от лица службы безопасности финансового учреждения, сообщают о подозрительной трансакции, прервать которую можно, лишь продиктовав код из СМС. Несмотря на то что схема является уже достаточно "избитой", на неё ежедневно ведутся сотни россиян.

Другим таким же "заезженным" приёмом является "звонок от родственника, попавшего в беду". Мошенник звонит на номер потерпевшего и, представляясь близким человеком, сообщает, что попал в ДТП, сбил человека или задержан за совершение преступления. Чтобы решить вопрос, предлагается перевести деньги на счёт злоумышленника. Многие до сих пор верят.

По другой схеме злоумышленники звонят гражданам от лица сотрудников полиции и просят "помочь в поимке преступной группы мошенников", которые якобы покушаются на их сбережения. Мошенники убеждают жертв сотрудничать "со следствием", чтобы помочь поймать преступников с поличным. "Помощь", разумеется, заключается в выполнении всех требований злоумышленников. Следуя рекомендациям, потерпевшие переводят деньги на некий "безопасный счёт", принадлежащий на самом деле преступникам.

Очень часто в этом году практиковались случаи мошенничества через объявления в Сети. Это когда злодеи звонят по размещённому в Интернете объявлению о продаже какого-либо товара, говорят продавцу, что желают приобрести его и готовы внести задаток, для чего просят продиктовать реквизиты банковской карты. Завладев ими, аферисты расплачиваются чужой картой за покупки или переводят деньги на другой счёт. По похожей схеме россиян "разводят" с фишинговых ссылок для оплаты. Злоумышленник, вступив в разговор с покупателем или продавцом, уговаривает воспользоваться услугами доставки. Далее он отправляет покупателю поддельную ссылку для оплаты и завладевает чужими деньгами.

Шестой популярный способ мошенничества — это когда злоумышленники звонят и сообщают потерпевшим о якобы положенной "социальной выплате". Для оформления "льготы" мошенники просят жертву сообщить СМС-коды доступа к банковскому счёту. Наиболее часто жертвами злодеев в таких случаях становятся пожилые люди.