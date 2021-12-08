Крадут мошенники, а возвращать будут банки: в каком случае обманутые люди смогут вернуть свои деньги ЦБ выступил с инициативой законодательно обязать банки возвращать деньги тем, кто пострадал от мошенников. В чём суть предложения регулятора, разбирался Лайф. 7 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Идеи о том, что добропорядочные граждане не должны нести убытки от действий финансовых мошенников, высказываются представителями ЦБ практически каждое полугодие. При этом, согласно данным самого регулятора, только по итогам третьего квартала нынешнего года со счетов клиентов российских банков злоумышленники похитили более 3,2 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А доля возвращённых средств гражданам за этот период уменьшилась почти в два раза: с 13,1% в 2020 году до 7,7% в 2021-м. Очевидно, в Центробанке наконец поняли, что если срочно не предпринять каких-либо действенных мер для защиты средств граждан, то они могут просто перестать доверять свои сбережения банковской системе, что не лучшим образом скажется на всём "финансовом климате" в стране.

В связи с этим ЦБ наконец-то выдвинул более-менее внятную инициативу о том, что на законодательном уровне необходимо закрепить обязанность для банков возвращать деньги тем, кто пострадал от мошенников. Однако при всей правильности с точки зрения обывателя такого подхода регулятор пока точных сумм, подлежащих возврату, не определил. В письме, которое было разослано банкам в конце прошлой недели, ЦБ изложил некое концептуальное видение проблемы и обозначил необходимость внесения поправок в Федеральный закон 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". По мнению Центробанка, важно предусмотреть механизм, согласно которому пострадавший от мошенников должен будет сообщить своему банку о случившемся не позднее следующего дня после получения уведомления об операции. И банк в свою очередь должен будет перечислить пострадавшему установленную ЦБ сумму. При этом если будет установлено, что у банка, чей клиент подвергся атаке мошенников, низкий уровень защиты от хищения (плохая система антифрод), то такой банк должен будет вернуть пострадавшему всю сумму похищенных средств.

— То, что государство обязано защищать своих граждан от действий любых мошенников, это непреложная истина. А если существующая защита неэффективна, то вполне логично, чтобы пострадавшему была выплачена компенсация. И если для этого надо внести некие поправки в один или несколько законов, то это надо делать в оперативном порядке, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Однако важно, чтобы в изменениях закона все акценты были расставлены так, чтобы они трактовались в пользу граждан, а не кредитных учреждений. Ведь по действующему законодательству банки и сейчас обязаны возвращать средства, похищенные у их клиентов. На практике это происходит в редчайшем случае.

И действительно в статье 9 закона 161-ФЗ указано: если средства были переведены без согласия клиента и в течение суток клиент об этом заявит, то банк обязан вернуть 100% украденного. Почему же так не происходит?

— Всё дело в специфической трактовке данной нормы, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — На сегодняшний день банки упорно отказываются признавать недостатки своих систем противодействия мошенникам. К сожалению, чаще всего отказ в возмещении вытекает из формулы "перевёл деньги — значит, сам виноват". Даже в случаях, когда правоохранители возбуждают по факту мошенничества уголовное дело, банки занимают формальную позицию: мол, вот когда поймают злодея и в суде докажут его вину, тогда поговорим. Более того, известны ситуации, когда представители банков даже после обвинительного судебного приговора продолжают настаивать, что заодно с мошенником виноват и их клиент. Если в новых инициативах ЦБ не будет предусмотрен безусловный порядок возмещения, то ничего не изменится.

Альтернативные меры

Здание Банка России. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Пока регулятор ожидает отзыва от банков по возможным суммам возмещения пострадавшим от действий мошенников россиянам, некоторые из топовых кредитных учреждений предлагают своё видение решения данной проблемы. В большинстве случаев суть предложений сводится к превентивному закрытию онлайн-доступа к счетам по просьбе самого клиента и запретам на дистанционные выдачи кредитов, чтобы их не могли оформить мошенники.

— Сейчас ряд российских банков уже реализует технологию, которая предусматривает некоторые ограничения онлайн-функционала по заявлению самого клиента. В будущем году предполагается ввести специальные поправки в законодательство о защите прав потребителей, чтобы такая опция из плоскости отдельных договоров перешла в обязательные правила для всех кредитных учреждений, — пояснил Лайфу источник в ЦБ РФ.

Помимо того, Центробанк хочет наделить банки правом списывать деньги со счетов граждан не сразу при выполненном ими переводе, а через один-два дня, но это только в случаях наличия признаков мошенничества. Регулятор считает, что за эти два дня клиент осознает, что средства перечислены злоумышленнику, после чего, обратившись в свой банк, он сможет их вернуть.

А ещё ЦБ намерен обязать банки расширить перечень операций, проверяемых на признаки мошенничества, в том числе проводить сверку с базой о переводах, выполняемых клиентом. При этом проверку в автоматическом режиме должен будет выполнять не только банк возможной "жертвы", но и кредитное учреждение возможного получателя средств.

— Данная инициатива регулятора в целом укладывается в политику, которую уже сейчас реализует Центробанк в рамках мероприятий, предусмотренных законом 115-ФЗ (о противодействии легализации средств, полученных преступным путём. — Прим. Лайфа). Однако эффективность таких мер пока на низком уровне, — отметил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В частности, ни для кого не секрет, что похитители средств редко делают перевод просто из одного российского банка в другой. Чаще всего деньги выводят через цепочку, в которую вовлечены банки из иностранных юрисдикций. Или просто через карту подставного клиента российского банка, с которой они обналичиваются в течение нескольких секунд после перевода.

С мнением Магомедова согласен Глеб Задоя — ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн".

— Алгоритмы с приостановками банками переводов могут породить проблемы прежде всего у добросовестных клиентов, — считает Задоя. — Даже сейчас случаи ошибочных блокировок бывают, но они редки и поэтому не так заметны в общем количестве ежедневного потока. Если же "недоперевод" начнёт носить массовый характер, то граждане просто будут отказываться от данных услуг, что, в свою очередь, сократит прибыль банков. Поэтому такие правила широко применяться не будут.

На что можно рассчитывать

Фото © ТАСС / UIG / Edwin Remsberg

Пока достоверно известно только о том, что ЦБ ещё собирает экспертные отзывы на своё предложение. Среди основных вопросов, которые поднимают банки, — источник финансирования возможных выплат пострадавшим гражданам, если обязанность по таким выплатам станет безусловной. При этом некоторые банкиры считают, что обязательное возмещение не окажет влияния на динамику мошеннических операций, так как злоумышленники всё равно будут реализовывать свои цели. С этим мнением не согласны большинство опрошенных Лайфом юристов, которые, напротив, уверяют, что если банки будут обязаны возмещать ущерб, то кредитные учреждения станут прикладывать больше усилий и по мониторингу мошеннических операций, и по сохранению средств своих клиентов.

Так или иначе, но пока инициатива Центробанка не обрела форму закона и россиянам приходится рассчитывать только на свою осторожность, финансовую грамотность и здравый смысл, удерживающий их от исполнения сомнительных просьб незнакомых людей.

Авторы Максим Греков