Появилось видео с попытками экс-депутата Латышева сэкономить на питании детей

Латышев с подчинёнными — завхозом и бухгалтером. Видео © SHOT

Бывшего депутата Неклиновского района Ростовской области Виталия Латышева подозревают в хищении 300 миллионов рублей бюджетных средств. SHOT опубликовал кадры, на которых видно, как руководитель летних лагерей вместе с подчинёнными пытаются придумать, как потратить меньше денег на питание детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, но не попасться перед проверкой.

"В меню писать надо постоянно котлеты, но это не значит, что их нужно давать [детям]", — говорит на кадрах бывший народный избранник.

Уже в другой беседе с бухгалтером Латышев берёт в руки калькулятор и высчитывает, сколько можно сэкономить, если подправить меню. Они обсуждают, что можно в день проверки давать крупы, мясо по нормам, а в другой изменить рацион. При этом собеседница экс-депутата предлагает добавить "какой-то пирожок", чтобы дети не звонили родным и не жаловались на голод. Но тот находит возражение.

"Тогда пять рублей добавится", — с сожалением говорит бывший народный избранник.