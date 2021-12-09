У подозреваемого в хищениях ростовского экс-депутата Латышева нашли "золотой дворец"

По его данным, ранее в детских лагерях, которые с 2015 года возглавляет Латышев, прошли обыски. Правоохранители изъяли документацию, которая может помочь в расследовании. В полиции считают, что экс-парламентарий мог присвоить себе около 300 миллионов рублей из 1 млрд, которые были выделены из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей. Сейчас он объясняется со следователями.