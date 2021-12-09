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У подозреваемого в хищениях ростовского экс-депутата Латышева нашли "золотой дворец"

Следователи считают, что бывший народный избранник присваивал себе деньги, выделяемые государством на детский отдых в лагерях.

9 декабря, 14:50
<p>Дом Латышева © <a href="https://t.me/shot_shot/32590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дом Латышева © SHOT

Бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева заподозрили в хищении бюджетных средств, пишет телеграм-канал SHOT.

  • Дом Латышева © SHOT
    Дом Латышева © SHOT
  • Дом Латышева © SHOT
    Дом Латышева © SHOT
  • Дом Латышева © SHOT
    Дом Латышева © SHOT

Дом Латышева © SHOT

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По его данным, ранее в детских лагерях, которые с 2015 года возглавляет Латышев, прошли обыски. Правоохранители изъяли документацию, которая может помочь в расследовании. В полиции считают, что экс-парламентарий мог присвоить себе около 300 миллионов рублей из 1 млрд, которые были выделены из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей. Сейчас он объясняется со следователями.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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